«صحتك أهم من مليون فيلم».. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ نضال الشافعي بعد انفجار القولون

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ساند الفنان أحمد زاهر، الاثنين، صديقة الفنان نضال الشافعي بعد تعرضه لأزمة صحية إجراء على أثرها عملية جراحية شديدة الخطورة استمرت لأكثر من 4 ساعات، بعدما تعرض القولون للانفجار، نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له أمس بعدما انتهى من التصوير في فيلم «ميني بار»، مشيرا إلى أن حالته الصحية أكثر أهمية من الأعمال الفنية التي يشارك بها.

وشارك «زاهر» جمهوره صورة تجمعه ب«الشافعي» عبر «إنستجرام» قائلا: «حبيبي وصاحبي واخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي الف مليون سلامه عليك يا اخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك حمدالله على سلامتك يا صاحبي ويقومك بالسلامه صحتك اهم واغلي من مليون فيلم ومسلسل».

ومن المقرر أن يخرج الفنان نضال الشافعي من المستشفى بعدما يطمئن الأطباء على حالته الصحية خلال الساعات المقبلة، بينما بدأ اسم الفنان نضال الشافعي في تصدر تريند ومحركات البحث منذ خبر إجرائه العملية الجراحية.

كان المكتب الإعلامي للفنان نضال الشافعي أصدر بيانا، الأحد، وقال إنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات ويذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من ٢٠١٨».

تدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدى، ولكنه يتضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها