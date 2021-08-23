ضغوط للتخلص من سيد عبد الحفيظ في الأهلي .. وهذا الرجل يدعمه

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تمارس ضغوط كبيرة داخل أروقة النادي الأهلي للتخلص من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول، بنهاية الموسم خاصة في ظل اقتراب درع الدوري للزمالك المصري الذي ينقصه الفوز على فريق الإنتاج الحربي في مباراة الثلاثاء 24 – 8 – 2021.

ويمارس العديد من النافذين داخل أروقة النادي الأحمر الضغوط للتخلص من سيد عبد الحفيظ وطرح أسماء آخرين لتولى المسؤولية .

محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعد أكبر داعم لمدير الكرة بالنادي الأهلي لمدير الكرة سبد الحفيظ بسبب قدرته على أداء دوره ولا نية لرحيله لكن هناك أعضاء من داخل لجنة الكرة، تطرح اسم خالد بيبو، ولكن الخطيب يرفض بقوة خاصة وأن سيد عبد الحفيظ يؤدي عمله بشكل كامل.

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.