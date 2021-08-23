العثور على جثة شاب بمياه بحر يوسف في بني سويف

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عثر أهالى قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الاثنين، على جثة شاب غريق بمياه بحر يوسف، وتم نقله إلى المستشفى، لإنخاذ اﻹجراءات اللازمة. وتم استخراج جثة «محمد» 22 عام، فلاح، ومقيم بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، من مياه بحر يوسف، وتم استدعاء الطبيب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن .

وقال أحد اﻷهالى بقرية طما فيوم: إن «محمد» كان يقوم بغسل وجه وحذائه في مياه بحر يوسف أمام منطقة «السيالة» على حافة مجرى مياه بحر يوسف بين اﻷراضى الزراعية لقرية طما فيوم المواجه لقري بنى هانى والعلامية، مشبرا إلى أنه فقد حذائه في مياه البحر أثناء غسل وجهه .

وأضاف أن تيار مياه بحر يوسف سحبه إلى داخل مياه البحر خلال محاولتة الإمساك بالحذاء، مما نتج عنه وقوعه بين موجات تيار مياه البحر، وأدى إلى وفاته بداخل مياه بحر يوسف .