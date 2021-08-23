أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يعلن عن خطة مصرية لتطعيم أكبر عدد من المواطنيين بلقاح كورونا -
19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية -
تفاصيل المؤتمر الحكومي حول الاقتصاد الوطني وكورونا -
"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا -
عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
شرطة جازان: ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
طقس حار في شمال سيناء -
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

العثور على جثة شاب بمياه بحر يوسف في بني سويف

Print
العثور على جثة شاب بمياه بحر يوسف في بني سويف العثور على جثة شاب بمياه بحر يوسف في بني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالى قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الاثنين، على جثة شاب غريق بمياه بحر يوسف، وتم نقله إلى المستشفى، لإنخاذ اﻹجراءات اللازمة. وتم استخراج جثة «محمد» 22 عام، فلاح، ومقيم بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، من مياه بحر يوسف، وتم استدعاء الطبيب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن .

وقال أحد اﻷهالى بقرية طما فيوم: إن «محمد» كان يقوم بغسل وجه وحذائه في مياه بحر يوسف أمام منطقة «السيالة» على حافة مجرى مياه بحر يوسف بين اﻷراضى الزراعية لقرية طما فيوم المواجه لقري بنى هانى والعلامية، مشبرا إلى أنه فقد حذائه في مياه البحر أثناء غسل وجهه .

وأضاف أن تيار مياه بحر يوسف سحبه إلى داخل مياه البحر خلال محاولتة الإمساك بالحذاء، مما نتج عنه وقوعه بين موجات تيار مياه البحر، وأدى إلى وفاته بداخل مياه بحر يوسف .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية

19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا

عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

طقس حار في شمال سيناء

طقس حار في شمال سيناء