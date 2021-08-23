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البنتاجون : إجلاء 16 ألف شخص من أفغانستان في يوم واحد

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البنتاجون : إجلاء 16 ألف شخص من أفغانستان في يوم واحد البنتاجون : إجلاء 16 ألف شخص من أفغانستان في يوم واحد

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من أفغانستان عبر مطار كابول ، مع تسريع جهود الولايات المتحدة لاستكمال جسرها الجوي بحلول الموعد النهائي في 31 أغسطس.

وقال الجنرال هانك تيلور للصحفيين إن 61 رحلة جوية عسكرية وتجارية وعارضة شملت عددا من الدول، انطلقت من مطار حامد كرزاي الدولي في غضون 24 ساعة حتى صباح الاثنين، حاملة أشخاصا يفرون من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأضاف تيلور أن 11 ألفا من إجمالي الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، أخرجتهم عمليات النقل الجوي العسكرية الأمريكية.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان منذ يوليو على متن رحلات جوية أمريكية بلغ 42 ألفا، منهم 37 ألفا منذ بدء عمليات النقل الجوي المكثفة في 14 أغسطس مع تحرك طالبان للسيطرة على كابول.

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