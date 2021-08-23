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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

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محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

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اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الإثنين نتيجة امتحان الدور الثاني للعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) .


وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه تقدم لإداء امتحانات الدور الثاني ٣٩٥١ طالب منتظم حضر منهم ٣٨٣٧ و١١٤غائب وبلغ عدد الناجحين ٣٥٤٠طالب و٤١١راسب بنسبة نجاح ٨٩.٦٠٪ . كما تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني ١٧١ طالب منازل حضر منهم ١٥٥ و١٦ غائب وبلغ عدد الطلاب الناجحين ١٣٨ و٣٣ راسب بنسبة نجاح ٨٠.٧٠٪.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثانى عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى ( مهنى) بنسبة نجاح بلغت ٧١.٨ ٪ .
واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي مهنى بلغ ٣٥٤ طالب منتظم ومنازل نجح منهم ٢٥٤ طالب و١٠٠ راسب. واعتمد أيضاً نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

المصرى اليوم

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