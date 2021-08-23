الشرقية : مهلة أسبوعين لمستثمري المنطقة الصناعية في بلبيس للاشتراك بخدمة الصرف

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أمهل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس أسبوعين، للتقديم والإشتراك في خدمة الصرف الصحي والإستفادة من التيسيرات المُقدمة من المحافظة بدفع مقدم 25 %، على أن تسدد الأقساط المتبقية على مدار عامين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة لغير الملتزمين.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عبدالشافي عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبدالله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الإستثمار.



وخلال الإجتماع طالب محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لشبكات المياه والصرف لترفيق منطقة 19.6 فدان توسعات منطقة بلبيس الصناعية، تشجيعاً للمستثمرين ولخلق مناخ جاذب للإستثمار.



وخلال الإجتماع تم مناقشة شكوي مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية من الإنقطاع الدائم لمياه الشرب بالمنطقة، والتي يتم تغذيتها من محطة آبار إرتوازية تابعة لجهاز مدينة العبور ،ليشير رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه بناء على تعليمات محافظ الشرقية بتشكيل لجنة لفحص الآبار ومعالجتها لتغذية المنطقة بالمياه مع وضع خطط لتنفيذ والمتابعة بجدول زمني للتنفيذ، حيث تم تسليم الآبار الإرتوازية للمحطة المغذية للمنطقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبدأت الشركة في التعامل مع المحطة والمستثمرين المشتركين بها بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية.

أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة؛ لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ،ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.