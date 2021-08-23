نجوم الفن يدعمون نضال الشافعي بعد «انفجار قولونه» بسبب «عدم تنفيذ المنتج للوعود»

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حرص أبطال عمل فيلم «ميني بار»، على دعم ومواساة الفنان نضال الشافعي، في محنته المرضية التي يمر بها، حيث إنه خضع لعملية جراحية دقيقة، وذلك بسبب دخوله في أزمة مع منتج فيلم «مينى بار».

حيث نشر الفنان الكبير صلاح عبدالله صورة للفنان نضال الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق على الصورة قائلا: «نضال الجدعنة، والأدب، والوفاء 100 مليون حمد الله على السلامة يابني.. فضلت على اتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ما كلمته واطمأنت عليه جدًا بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير، وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز، وشدة وهتزول بفضله وربنا ينعم عليك يا ولدي بتمام الشفاء».

كما نشرت المطربة الشعبية أمينة التي تشارك في البطولة، مع الفنان نضال الشافعي في فيلم «ميني بار»، صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: «مليون سلامة عليك يا نضال الأدب والأخلاق والاحترام سواء منه ومن حرمه زميلتنا الجميلة هند محمد على.. ثنائى تعارفا على بعضهم البعض أثناء دراستهم في أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، وفضّلت هند التفرغ تمامًا لزوجها وحب عمرها نضال الشافعى فتركت التمثيل للتفرغ لهذا الرجل».

وأضافت: «نضال الشافعي مثال للوقار والأدب ومثال للأب الرائع الحنون فهو أب لثلاثة أولاد ربنا يرجعك لهند ولأولادك بالسلامة يا زميلي العزيز».

كما حرصت أيضًا الفنانة منة فضالي على دعم ومواساة، الفنان نضال الشافعي، ونشرت صورة له، وهو داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه وبحترمه جدًّا وكل الناس بتحبه وبتحترمه ومعروف عن نضال إنه هادي ومؤدب بزيادة والناس بتستغل ده للأسف».

أضافت منة فضالي: «اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلوه لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانة اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة إن حياتنا مرفهة بس لا احنا بنشوف الوحش أكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف».

اختتمت حديثها مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلة: «ادعولوا يقوم بالسلامة.. ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بالسلامة ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك».

وكان المكتب الإعلامي للفنان قد أورد في بيان له أمس أنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات».

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقًا غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليلة فتنقلب عليهم رأسًا على عقب في إطار اجتماعي تشويقي.