ما هي جرثومة المعدة أو الجرثومة الملوية البوابية؟.. استشاري يجيب

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قال الدكتور طارق يوسف سعد، استشاري الأمراض الباطنة والسكر والجهاز الهضمي، إن جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا يُعرف بالبكتيريا الملوية، وهي جرثومة حلزونية الشكل وتسمى أيضاً بالجرثومة الملوية البوابية، ومن خصائصها أنها الوحيدة التي تستطيع العيش في وسط حمضي بفضل قدرتها على الاختباء في بطانة المعدة، وبفضل إفراز مواد تحميها من العصارة الحمضية.

وأضاف «سعد»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة “cbc”، اليوم الاثنين، أنه يعتبر اللعاب وتناول طعام أو شراب ملوث، وبالأخص خلال فترة الطفولة، الطريقة الشائعة لانتقال عدوى جرثومة المعدة، وتعيش الجرثومة داخل المعدة لفترات طويلة دون أن يعلم المريض، وقد لا تظهر الأعراض إلا بعد سنوات وتستمر مدى الحياة إذا لم يتم معالجتها.

وتابع: «يُعد الإصابة بجرثومة المعدة أمر شائع جدًا، على الرغم من أن معظم المصابين لا يدركون إصابتهم بها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها، والتي يمكن لها دخول الجسم والعيش في الجهاز الهضمي، وبعد سنوات عديدة يمكن أن تسبب القروح في بطانة المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ويعاني حوالي ثلثي سكان العالم منها.