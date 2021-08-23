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ديانج يؤجل حسم صفقة موليكا بسبب مونديال الأندية

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ديانج يؤجل حسم صفقة موليكا بسبب مونديال الأندية ديانج يؤجل حسم صفقة موليكا بسبب مونديال الأندية

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تحاول إدارة النادي الأهلي اقناع لاعب الفريق الأول آليو ديانج بالبقاء حتى خوض منافسات للأندية والمقرر إقامته خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.

ويمتلك الدولي المالي عدة عروض أوروبية للاحتراف ياتي في مقدمتها جالاتا سراي التركي رصد 6.5 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى الراتب المميز الذي سيحصل عليه صاحب الـ23 عاما.

وطالبت إدارة الأهلي من اللاعب تأجيل خطوة الاحتراف حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة وبعد المشاركة في كأس العالم للاندية والمقرر إقامته في الفترة من الخميس 9 ديسمبر وحتى يوم 19 من نفس الشهر.

واستقر الأهلي على تأجيل حسم صفقة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، لحين حسم موقف بقاء آليو ديانج فاستمرار الأخير يعنى عدم التعاقد مع الأول لأسباب مادية.

ويعد آليو ديانج من أبرز لاعبي الوسط الدفاعي في القارة الأفريقية خلال الموسم الأخير بفضل الأداء القوي الذي يقدمه مع النادي الأهلي وهو ما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري.

المصرى اليوم

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