إرتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي لمستوى قياسي في السودان.. وتحذيرات من الزيادة

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نصحت السلطات السودانية السكان على ضفاف نهر النيل في شمالي البلاد بأخذ الحيطة والحذر نسبة لتسجيل ارتفاع في مناسيب الفيضان وفقا لبيانات اليوم الإثنين.

سجل نهر النيل الرئيسي اليوم في السودان 16 مترا و17 سم، حيث زاد ارتفاع منسوب النيل 5 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1سم عن منسوب العام الماضي وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15 مترا و60 سم بارتفاع 4 عن منسوب الامس وأرتفاع 2 سم عن منسوب العام الماضي .

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل في السودان إلى هدوء الأحوال عموما بالمحليات فيما تتواصل الجهود الهندسية في عمل الردميات والتروس والحماية لمناطق الهشاشة والمنخفضات بعدد من المحليات، وتناشد الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي ولاية سنار كشفت إدارة الدفاع المدني أن الأمطار والسيول بالولاية تسببت في وفاة سيدة وابنها جراء انهيار سقف غرفة بقرية أم خيرين بالريف الشمالى لود تكتوك.

وأكدت أن السيول اجتاحت الطريق القومي بين الخرطوم والدمازين في أبوحجار عبر خور «القعرة» ما تسبب في قطع الطريق البديل في ثلاثة مناطق وبالتالي توقفت حركة المرور تماما.

وكانت سيول في وقت سابق من هذا الشهر قد قطعت ذات الطريق واضطرت السلطات لتشييد طريق بديل في ذات المنطقة.