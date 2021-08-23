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برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم التوجه للمطار بمفردهم

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برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم التوجه للمطار بمفردهم برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم التوجه للمطار بمفردهم

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أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن الوضع في منطقة مطار كابول قد ساء، وأن برلين تحث الراغبين في مغادرة أفغانستان على عدم القدوم إلى المطار بمفردهم.

وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي: «أصبح الوضع في مطار كابول ومحيطه أكثر فوضوية في الساعات الأخيرة».

وتابع قائلا: «لا يزال الوضع غير آمن؛ كما كان من قبل، لهذا السبب، لا نوصي الآن بالتوجه إلى المطار بشكل مستقل؛ لأنه لا يوجد ضمان، بسبب الوضع على الأرض، أن يتمكن الناس من الوصول إلى الجزء العسكري من المطار. هذا، بالطبع، يعقد عملية الإجلاء».

وأشار إلى أنه طالما لدى ألمانيا الفرصة، فإنها ستقوم بإجلاء «أكبر عدد ممكن من الأشخاص».

وأضاف: «لكننا نعلم أن فرصة الإجلاء ليست بلا حدود، لذلك نعمل على خطوات ملموسة لعدة أيام حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة الأفغان المحتاجين للحماية على مغادرة البلاد».

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