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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية

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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية

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تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنشاءات جامعة الزقازيق الأهلية، بحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، والدكتورة ياسمين صبري رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في جامعة الزقازيق الأهلية .

واطلع رئيس الجامعة على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيداً بالالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتفقد رئيس الجامعة مباني الجامعة الأهلية، والتى تقع على مساحة 44 فداناً وتضم عدة مباني منها ثلاثة مبانى للعلوم الطبية، ومبنيين علوم هندسية ومبنى علوم إنسانية ومبنى لإدارة الجامعة، ومبنى للمعامل المركزية، ومبنى للورش .

وأشاد رئيس الجامعة، بحجم العمل والإنتهاء من أعمال الخرسانات والمبانى قد تم الإنتهاء منها، وجارى أعمال التشطيبات، موجهاً خالص الشكر للهيئة الهندسية لمجهوداتهم في تنفيذ المشروعات القومية، وحجم العمل الذي تم بمشروع جامعة الزقازيق الأهلية في وقت قياسي، مؤكدا أن جامعة الزقازيق الأهلية ستكون صرحا علمياً متميزاً ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في وانعكاساً لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، وتأكيداً على أهمية دور الجامعات الأهلية التي تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لتأهيل خريج قادر على اقتحام سوق العمل من خلال البرامج التعليمية الجديدة في مختلف المجالات العلمية والبحثية وتساهم في صناعة المستقبل.

المصرى اليوم

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