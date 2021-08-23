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 تكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين بالمنطقة

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السعودية تكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين بالمنطقة  تكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين بالمنطقة
بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.. مساء الأربعاء المقبل

السعودية تكشف عن أضخم المبادرات والبرامج التقنية للرياديين بالمنطقة

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لإطلاق عدد من المبادرات التقنية الإقليمية مساء الأربعاء المقبل، في حفل هو الأضخم من نوعه في المنطقة، بالشراكة مع جهات محلية عدة من القطاعَيْن الحكومي والخاص، وشركات دولية؛ بهدف اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وخدمة المجتمعات التقنية في ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر إعلان العديد من الشراكات الضخمة مع جهات عالمية ورائدة في صناعة التقنية، ومؤسسات التدريب والتطوير بمختلف القطاعات التقنية حول العالم سعيًا لتأهيل الطاقات البشرية، ودعم منظومة الأعمال الرقمية، وتمكين مجتمع تقني.

وستسهم هذه المبادرات في تعزيز دور السعودية بوصفها مركزًا تقنيًّا إقليميًّا، يحتفي بالمبتكرين والمبرمجين والرياديين من مختلف القطاعات التقنية.

وتتنوع أهداف هذه المبادرات بين إلهام الطاقات الشبابية، وبناء القدرات الوطنية؛ للوصول لاستدامة المجتمعات التقنية التي تقود للابتكار، وتسرّع من التحول الرقمي الذي تعيشه السعودية في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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