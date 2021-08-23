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"الفضلي" يرأس الاجتماع الـ11 لمجلس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية

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"الفضلي" يرأس الاجتماع الـ11 لمجلس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية "الفضلي" يرأس الاجتماع الـ11 لمجلس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية
اطلع على خطوات تفعيل التوصيات السابقة واستعرض إستراتيجية تسويق المنتجات

عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الحادي عشر، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء البرنامج ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المجلس اطلع على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، كما استعرض إستراتيجية تسويق المنتجات الطازجة.

وأفاد "الشيخي" بأن المجلس اطلع كذلك على مخرجات مشروع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية والذي نتج عنه إصدار 7 أدلة و82 مرجعاً لتقييم حالة المشاريع.

وأشاد بتطوّر العمل في المشاريع وزيادة الإنتاج الذي وصل إلى 19 ألف طن في النصف الأول من هذا العام 2021، مشيراً إلى موافقة المجلس على تدشّين منصة الاستزراع المائي للمياه الداخلية ضمن منصة زراعي، وإقامة المنتدى الاستثماري لتسويق الفرص الاستثمارية بمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة جازان.

وبيَّن "الشيخي" أن جدول أعمال المجلس تضمّن استعراض جهود البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في تحويل أسماك الباغة إلى قيمة غذائية ذات جدوى اقتصادية، حيث عقد البرنامج ورشتي عمل لاستعراض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية حول أسماك الباغة بحضور أكثر من 35 شركة من مُصنعي الأغذية ومُنتِجي أسماك الباغة بالإضافة إلى الجهات الحكومية والبحثية والتمويلية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعزز هذه الأبحاث من تطور الصناعات التحويلية، وتدعم ناتج المحتوى المحلي بحوالي 120 مليون ريال إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وذكر الدكتور الشيخي أن المجلس اطلع على المواقع الاستثمارية لقطاع الثروة السمكية البالغ عددها 35 موقعاً، وكذلك مستجدات التحضير للمعرض والمؤتمر الدولي للثروة السمكية، والذي سيُعقد بمشيئة الله في 30 يناير 2022م، بحضور شركات عالمية ومحلية ومشاركة خبراء دوليين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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