طاهر يقترب من الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب المدير الفني بيتسو موسيماني بخروج اللاعب صاحب الـ24 عاما في ظل عدم تقديمه أداء ثابت خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن الاقتراب من التعاقد مع أكثر من جناح أفريقي.

ويعقد موسيماني جلسات مستمرة مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، لتحديد الراحلين عن قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، والاستقرار على الصفقات الجديدة.

ويعد طاهر محمد طاهر من أبرز الوجوه الهجومية الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة وذلك بعدما تألق مع المقاولون العرب ومنتخب الشباب بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.