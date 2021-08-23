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كشف كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي عن حقيقة رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري 2021 – 2022 وقال جونسون خلال تصريحاته المتفلزة عبر قناة الأهلي، أنا لن أرحل عن النادي الأهلي ومستمر مع فريقي حتى نهاية عقدي.
أضاف: «شائعات رحيلي عن النادي الأهلي بنهاية الموسم لم أعلم بها تماما، كل تركيزي في عملي من النادي الأهلي، مثلما قلت من قبل أنا ملتزم بعقد مع الأهلي، ولو أي شيء قد جدّ فالنادي سيكون أول من يعلم بذلك. وبالتأكيد أنا مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة».
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.