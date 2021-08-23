★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف كيفين جونسون المدرب العام للنادي الأهلي عن حقيقة رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري 2021 – 2022 وقال جونسون خلال تصريحاته المتفلزة عبر قناة الأهلي، أنا لن أرحل عن النادي الأهلي ومستمر مع فريقي حتى نهاية عقدي.

أضاف: «شائعات رحيلي عن النادي الأهلي بنهاية الموسم لم أعلم بها تماما، كل تركيزي في عملي من النادي الأهلي، مثلما قلت من قبل أنا ملتزم بعقد مع الأهلي، ولو أي شيء قد جدّ فالنادي سيكون أول من يعلم بذلك. وبالتأكيد أنا مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة».