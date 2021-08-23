قراصنة ينشرون لقطات مصورة لكاميرات الأمن من داخل سجن إيراني

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نشر قراصنة من مجموعة تدعى «عدالة علي» لقطات مصورة لكاميرات الأمن، يزعمون أنها تظهر داخل سجن إيفين الإيراني. وأظهر أحد المقاطع التي تم نشرها اسم المجموعة التي بثته، في تحذير من هجوم إلكتروني على شاشات غرفة التحكم في السجن.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى حراس يسيئون معاملة السجناء ويجرونهم على الأرض. وذكر التقرير أن «سجن إيفين وصمة عار على العمامة السوداء واللحية البيضاء للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وعمت احتجاجات في أرجاء البلاد تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين».

يذكر أنه تم وضع سجن إيفين تحت العقوبات الأمريكية في عام 2018، بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو السيطرة عليها أو توجيهها بطريقة أخرى ضد أشخاص في إيران أو مواطنين إيرانيين أو مقيمين، أو أفراد أسر المذكورين أعلاه«.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت، يتعرض السجناء في سجن إيفين لأساليب وحشية مثل الاعتداء الجنسي والاعتداءات الجسدية والصدمات الكهربائية. وقد حددت منظمة العفو الدولية رئيسي على أنه عضو في «لجنة الموت» بطهران التي أرسلت الآلاف من القتلى في سجن إيفين وسجن جوهاردشت.