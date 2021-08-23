«اقعدي في حتة ناشفة».. رد قاسِ وغير متوقع من شقيق ياسمين عبدالعزيز لـ ياسمين الخطيب

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هاجم الممثل وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبدالعزيز، الإعلامية ياسمين الخطيب بسبب منشورها الذي كتبته مؤخرًا وانتقدته خلاله، وعدد آخر من النجوم مطالبة بسحب الهواتف المحمولة منهم.



كتب وائل عبدالعزيز في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ياسمين مين وخطيب إيه أنا أول مرة اسمع عنها وكل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده لكن بتعمل إيه والله العظيم ولا أعرف».

تابع: «بس معزورة زي ناس كتير عشان 99 % من أخبار السوشيال مفبركة ومش كلام مننا وبعدين اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي هيا الله يكرمك الواحد فيه إلى مكفيه، هو كل من هب ودب ولا إيه، عالم فشلة».

شقيق ياسمين عبد العزيز

وكانت كتبت الخطيب عبر موقع فيسبوك متحدثة عن 3 شخصيات لم تفصح عن هوية 2 منهم، وقالت: «في ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز».

أوضحت: «أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل.. ونجمة البرنس اللي عاملة صفحتها بلكونة للردح.. وأنا.. عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا».