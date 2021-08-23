الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني بـ أحمد بهاء الدين للطفل

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص باسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي عددا من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا باليوم العالمي للعمل الانساني، بمشاركة أطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان، الاثنين، أقيمت ورشة فنون تشكيلية، وورشة أشغال فنية تصميم شنطة جينز باستخدام بنطلون جينز قديم، كما قدم القصر مسابقة ثقافية لتنمية الفكر الابداعي، بجانب ورشة حكي بعنوان «أهمية العمل الإنساني ودوره في خدمة المجتمع»، وورشة لتعليم التلي كحرفة ترثية، والكورشيه، وتعليم فن التفصيل والخياطة، بالإضافة إلى ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال في الأداء الحركي بقيادة الفنان خالد نصر الدين، بينما عقدت ندوة مبسطة للأطفال عن القضية السكانية وضرورة الإهتمام بإيجاد حلول لهذه المشكلة، بالإضافة إلى محاضرة لتبسيط علم النحو وتعليم قواعد اللغة العربية، وتم عرض أفلام فيديو بريجكتور للأطفال عن المشكلة السكانية والمشروعات التنموية، واختتمت بعروض للفرق الفنية التابعة للقصر.