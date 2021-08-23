24 لاعبًا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة دجلة

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى.

وضمت قائمة سيراميكا 24 لاعبا وهم: