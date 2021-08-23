مشروع كتاب القرى يتجه إلى قرية الجبلايات بالسويس

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تتوالى فعاليات معرض «كتاب في القرية» وتتجه من قرية الشلوفة إلى الجبلايات لتواصل تجوال مشروع «كتاب القري» بثقافة السويس، وذلك في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالقرى الأكتر احتياجا ثقافيًا بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعلي هامش المعرض أقيمت محاضرة بعنوان «أهمية القراءة في بناء الشخصية»، أوضحت ان القراءة لا تزيد المعلومات فحسب؛ بل تعمل على زيادة القدرة على التحليل وربط الأمور ببعضها البعض، كما أنَّ الإنسان كثير القراءة يكتسب مهارات جديدةٍ منها: القدرة على الفهم بشكل أسرع، والقدرة على النقاش والحوار في أي موضوع من المواضيع المختلفة، الأمر الذي يعمل على تطوير شخصية هذا الفرد وبشكل كبير جداً.

جدير بالذكر أن معرض كتاب القرية لبيع كتب الهيئة العامة لقصور بأسعار رمزية، ويعد معرض الكتاب بقرية الجبلايات هي ثالث القري التي تم المرور عليها ضمن برنامج القري المحرومة ثقافيا وفنيا وسيستمر بمحافظات اقليم القناة وسيناء الثقافى خلال الفترة القادمة في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام حتى 24 أغسطس الجارى، وقد شهد اقبال كبيرا من مواطني قرية الجبلايات واهالي القري المجاورة.

وأشار الكاتب محمد نبيل أن هدف هذا المشروع الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف.