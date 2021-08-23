«الصحة» عن تصنيع لقاحات كورونا بمصر: منحة للبشرية

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن منح هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارىء للقاح «سينوفاك فاكسيرا» يعتبر يوما يستحق المباركة.



وأشار «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أخبار TeN» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الإثنين، إلى أن مصر في مصاف الدولة المنتجة للقاحات كورونا وهو ما يساهم في تأمين احتياجات المصريين من اللقاحات، فضلاً عن إمكانية مساعدة الدول المجاورة في توفير اللقاحات لهم.

وأضاف أن فاكسيرا تقوم بإنتاج 15 إلى 18.5 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» شهريا، وهذه الكمية تؤمن تطعيم المجتمع المصري، منوها بأن هناك صعود في معدلات الإصابة، مشددًا على أهمية حرص المواطنين على الحصول على اللقاح، قائلا: «نعمة من ربنا ومنحة للبشرية».

وأكد أنهم يستهدفون أن يكون العام الدراسي آمن للجميع، ولهذا سيتم العمل على تطعيم كل العاملين في منظومة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.