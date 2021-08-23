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أوبريت «حكاوي القناة» بثقافة الإسماعيلية

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أوبريت «حكاوي القناة» بثقافة الإسماعيلية أوبريت «حكاوي القناة» بثقافة الإسماعيلية

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ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أقام فرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، أوبريت حكاوى القناة وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

أوبريت «حكاوي القناة» ملحمة شعرية غنائية استعراضية تحكي تاريخ قناة السويس العظيمة منذ فجر التاريخ، من عهد قدماء المصريين والرومان والفرس وسونسرت ونكاو تراجان وبطليموس، مرورا بقناة امير المؤمنين عمر إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وأفكار الفرنسيس مع محمد علي باشا إلى مجئ ديلسبس وموافقة سعيد باشا، وملحمة حفر القناة بسواعد المصريين بالجلد والسخرة وموت آلاف منهم، كما يحى الأوبريت تاريخ القناة مع الحروب ومع التأميم، وأيضًا ازدهارها إلى القناة الجديدة والمشروعات والانجازات مع الرئيس .

الأوبريت تأليف وأشعار الشاعر فتحي نجم، الألحان والغناء والإخراج الفنان ماهر كمال الاستعراضات عمرو عجمي والحسن دكروني، الإلقاء الشعري للشاعرة مارتينا ممدوح، الشاعرة مريم مرسي الشاعرة شيماء صالح، الشاعرة دعاء رأفت، تمثيل محمود نوح، سمسميه أحمد ميدا، مصاحبة غناء علاء حزين، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية كبار وأطفال، وأغاني الاستعراضات لظريف عجيب، زينب الديب، كامل عيد، ماهر كمال.

المصرى اليوم

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