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: المواطن لن يشعر بتحسن في حياته حال استمرار الزيادة السكانية

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السيسي: المواطن لن يشعر بتحسن في حياته حال استمرار الزيادة السكانية : المواطن لن يشعر بتحسن في حياته حال استمرار الزيادة السكانية

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الجميع طالب الدولة بتطوير التعليم، وعندما اتخذت الدولة خطوات جادة في هذا الأمر، انتقد البعض هذا الأمر، متسائلا: «هل هدف أولياء الأمور أدخال ابنائهم كليات، وعدم العمل بعد التخرج».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المواطن لن يشعر بأي تحسن في حياته المعيشية، طالما نسبة النمو السكاني على هذا النحو.

وأشار الرئيس، إلى أن القضية الأهم أمام المصريين، هي نشر الوعي سواءً الوعي الديني، أو الوعي في كافة المجالات المختلفة لمواجهة التحديات.

وأضاف أن تكلفة الاصلاح هائلة، خاصة ان المواطنين اعتادوا على امر معين، معقبًا:«الإصلاح عمل من أعمال الأنبياء»

المصرى اليوم

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