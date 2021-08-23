أمسيات شعرية وورش حكي بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «ألوان الفنون المسرحية» أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أنها شكل من أشكال الفنون الذي يؤدي أمام المشاهدين، بجانب استمرار سلسلة تعليم التفصيل بالباترون «باترون الفستان» نفذتها مروة محمود، كما أقام القصر محاضرة بعنوان «الصدق والكذب في الأدب المصري القديم» تحدث د. محمد أمام عن الصراع الذي يدور بينهما في تلك الفترة، وانتصار الكذب وانتقام ابن الصدق؛ بجانب استمرار سلسلة محاضرات شرح برنامج الهندسي اتوكاد Autocad «الرسم بأستخدام أداة الخط» ألقاها د. وائل أبوالمجد

وبحسب بيان، الاثنين، أقيمت بمكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر احمد على وقدم عدة قصائد بعنوان «احساس، زمن القهر، روح»، كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وقدم قصيدة بعنوان «اعيديني»، بينما قدم قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بقيادة حجاج احمد مدرب الكورال، وأعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «المجتمع الآمن والأمان النفسي للفرد» تحدث على حسان مقومات وتعريف المجتمع الآمن، وأن الأمان النفسي قوة دافعة للفرد ومفيدة للمجتمع.

عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان «الهجرة النبوية دروس وعبر» حاضرها ابو الحسن جاد، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذتها مني يوسف، بينما أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري «حكاوي القهاوي»، ضمن سلسلة أطلس للماثورات الشعبية المصرية والتراث الشعبي ألقاها محمود حسان، وبجانب هذا نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دور ثقافي قدمته اسماء محمد، كما عقدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «الحب الحقيقي».

نظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «العلاقة بين المخدرات والعنف» تحدث العادلي حسان عن علاقة المخدرات بالعنف وأنهما وجهان لعملة واحدة، ودور الأسرة في علاج ورعاية مدمن مخدرات، كما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم حر باستخدام ألوان الخشب نفذتها شيرين محمد، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام سردتها أسماء عبدالسلام.