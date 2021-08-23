أسوان والوادي الجديد للفنون الشعبية بعروض صيف بلدنا

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ضمن عروض «صيف بلدنا» الفنية، تواصل فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوعها الرابع بمدينة دمياط الجديدة على مسرح الحديقة المركزية، حيث أطلت علينا الليلة 14 بمشاركة فرقتي الوادي الجديد وأسوان للفنون الشعبية.

وبحسب بيان، الاثنين، جرى تقديم عدد من الرقصات الشعبية لفرقة الوادى الجديد منها «البلح، رقصة الحزام، رقصة الكف»، بينما قدمت فرقة اسوان للفنون الشعبية افتتاحية موسيقية غنائية وعدد من الرقصات والعروض النوبية منها «الكارج، البشارية، السوق السياحي، الكف الجعفري، ونجرشاد والتاتا، والزفة النوبي».

يذكر أن عروض صيف بلدنا تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله ضمن جهود قصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكافة المواطنين خاصة اماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال فترة الإجازة الصيفية.