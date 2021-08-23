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ثنائي سلة ينتظمان في معسكر تدريبي تحت رعاية NBA

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ثنائي سلة الزمالك ينتظمان في معسكر تدريبي تحت رعاية NBA ثنائي سلة ينتظمان في معسكر تدريبي تحت رعاية NBA

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وافق نادي على اشتراك لاعبا كرة السلة الناشئين أحمد نضال وياسين ياسر في معسكر تدريبي يتم تنظيمه تحت رعاية NBA والمقام في السنغال خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ سبتمبر.

جاء ترشيح الثنائي ليعكس تميز قطاع الناشئين لكرة السلة في نادي الزمالك في تطوير قدرات ومهارات اللاعبين، والقيام بالدور الأساسي في تكوين نواة تكون مصدر إمداد للفريق الأول لكرة السلة.

هذا الترشيح يؤكد المستقبل المشرق لكرة السلة بنادي الزمالك، ويرسل رسالة اطمئنان للإدارة والجماهير أن مستقبل كرة السلة بالنادي على الطريق السليم.

تجربة اللاعبين تعيد للذاكرة تجربة اللاعب المتميز أنس أسامة الذي يشارك في تحضيرات فريق تورونتو رابتورز للمشاركة في دوري المحترفين لكرة السلة NBA، واللاعب الشاب مهاب ياسر الذي التحق بدوري الجامعات الأمريكي هذا العام.

المصرى اليوم

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