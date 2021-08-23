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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من كارتيرون مع اللاعبين لحسم مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في وقت مبكر، حيث حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والبطولة لصالحهم.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.