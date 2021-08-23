أخبار عاجلة

19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية -
تفاصيل المؤتمر الحكومي حول الاقتصاد الوطني وكورونا -
"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا -
عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
شرطة جازان: ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
طقس حار في شمال سيناء -
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء -
وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم الكردي بقيمة 326 مليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. جلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين

Print
مران الزمالك .. جلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين مران .. جلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من كارتيرون مع اللاعبين لحسم مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي في وقت مبكر، حيث حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والبطولة لصالحهم.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

الزمالك يكشر عن انيابه بعد ايقاف شيكابالا : نرفض القرارات وسنتخذ الاجراءات

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي