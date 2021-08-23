البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق بالاسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة الإتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وضمت القائمة على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: محمود الزنفلي و أحمد السعدني
خط الدفاع:عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش ومحمد مصطفي ميدو
خط الوسط: محمد مجدي ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف، ومحمد المثناني
خط الهجوم: محمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو وشادي رضوان وفادي فريد واحمد علي