البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق بالاسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة الإتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.