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علياء عيسى تحمل علم فريق اللاجئين في الألعاب البارالمبية بطوكيو

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علياء عيسى تحمل علم فريق اللاجئين في الألعاب البارالمبية بطوكيو علياء عيسى تحمل علم فريق اللاجئين في الألعاب البارالمبية بطوكيو

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قالت علياء عيسى، أول رياضية في فريق اللاجئين البارالمبي، الاثنين إن مشاركتها في ألعاب طوكيو "شرف" لها وحثت النساء المعوقات الأخريات على الانخراط أكثر بالرياضة.

وستكون عيسى أحد حاملَين لعلم فريق اللاجئين في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الثلاثاء في طوكيو، بعد تأجيلها لمدة سنة بسبب تفشي .

عيسى البالغة 20 سنة والمولودة في اليونان لعائلة سورية، ستنافس في مسابقة رمي العصا وتأمل أن تسير رياضيات أخريات على طريقها.

وقالت في مؤتمر صحفي: "أنصح النساء الأخريات اللواتي يعانين من إعاقات بعدم البقاء في المنزل، محاولة ممارسة الرياضة كل يوم وأن يخرجن إلى العالم. آمل في أن أكون المثال لهن".

وتابعت الفتاة التي توفي والدها عندما كانت بعمر السادسة عشرة إثر معاناته مع السرطان: "لم أتوقع في حياتي أن أشارك في الألعاب البارالمبية، وأن أكون أول سيدة في فريق اللاجئين هنا في ألعاب طوكيو. هذا شرف كبير لي".

عندما كانت بعمر الرابعة، أصيبت عيسى بمرض الجدري الذي أضر بجهازها العصبي، وتستخدم كرسيا متحركا راهنا وتجد صعوبة في التحدث.

بدأت ممارسة الرياضات البارالمبية قبل ثلاث سنوات، وتخضع لتمارين مسابقة رمي العصا منذ سنتين.،وستحمل علم فريق اللاجئين الثلاثاء مع السباح عباس كريمي الناشئ في أفغانستان، وهذه المرة الثانية يشارك فريق للاجئين في الألعاب البارالمبية، بعد ريو 2016.

وقالت رئيسة بعثة الفريق إيليانا رودريغيس الثلاثاء إن ستة بارالمبيين يمثلون "82 مليون نازح حول العالم" ويريدون بعث رسالة أمل، وتحدثت رودريغيس عن "امتناننا للدول التي تأوي اللاجئين ونشجع الدول القادرة على دعم اللاجئين القيام بذلك".

وتابعت: "نأمل أن تكون هذه رسالة قوية يمكننا تركها أيضا للشعب الياباني، ومنحت اليابان، ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، حق اللجوء لـ47 شخصا عام 2020، ما يزيد عن 1% من طلبات اللجوء الواردة اليها، بحسب أرقام رسمية.

المصرى اليوم

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