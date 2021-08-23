الأهلي يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة بجدارة

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تُوج فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على قطر القطري، بنتيجة 3-1، في النهائي الذي أقيم اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان.

وقدم فريق رجال تنس طاولة الأهلي عرضًا قويًّا أمام قطر خلال النهائي، الذي استضافته صالة جامعة عمان الأهلية، وشهد إثارة وندية بين الفريقين، وحسمه رجال الأهلي لصالحهم في النهاية.

ومثل فريق رجال تنس طاولة الأهلي في النهائي أمام فريق قطر كل من عمر عصر ومحمد البيلي وسيد لاشين.

في المباراة الأولى تمكن عمر عصر من الفوز على منافسه محمد عبد الوهاب لاعب قطر القطري، بنتيجة (3-0) في مجموع الأشواط التي جاءت نتائجها كالتالي: (11-4، 11- 8، 11- 8).

وتمكن فريق قطر القطري من التعادل مع الأهلي في المباراة الثانية، بعدما فاز روبرت جاردوس على محمد البيلي بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط، التي جاءت نتائجها كالتالي: (12-10، 5-11، 4-11، 8-11).

وفي المباراة الثالثة، تقدم سيد لاشين لصالح الأهلي بنتيجة 2-1، بعدما تمكن من الفوز على أحمد خليل لاعب قطر، بنتيجة 3-2 بمجموع الأشواط، التي جاءت نتائجها كالتالي: (11-5، 9 -11، 9-11، 11- 9، 11- 4).

وفي المواجهة الرابعة، حسم عمر عصر البطولة لرجال تنس طاولة الأهلي، بعدما استطاع الفوز على منافسه النمساوي روبرت جاردوس لاعب قطر، بنتيجة الأشواط 3-2، التي جاءت نتائجها كالتالي (5-11، 14-16، 11-9، 11-5، 13-11).

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.

وفي الدور ربع النهائي تمكن رجال «تنس طاولة الأهلي» من الفوز على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي ويفوز على سار البحريني بنتيجة 3-1.

وضمت قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.