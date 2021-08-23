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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران الفريق مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وشهدت التقسيمة حالة من الجدية والتركيز الشديد بين اللاعبين قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.