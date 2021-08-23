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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وقسم الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران، حيث خاض الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة بالكرة وبدون الكرة.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.