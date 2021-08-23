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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.