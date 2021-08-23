لمواجهة البرازيلي.. "ميسي " في مقدمة قائمة الأرجنتين

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في موقعة تصفيات مونديال 2022

استدعي ليونيل ميسي، الاثنين، إلى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني من أجل مواجهة زميله الجديد-القديم في باريس سان جرمان الفرنسي نجم البرازيل نيمار الشهر المقبل، وذلك ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وستكون الموقعة المنتظرة في الخامس من سبتمبر بين عملاقي أميركا الجنوبية الأولى التي يتواجه فيها ميسي مع نيمار منذ أن تجددت الزمالة بينهما بانتقال الأول من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان.

وتأتي مواجهة الخامس من الشهر المقبل بعد أقل من شهرين على المباراة التي جمعتهما في نهائي كوبا أميركا على الأراضي البرازيلية حين نجح ميسي أخيراً في فك عقدته وإحراز لقبه الأول مع بلاده بالفوز في النهائي 1-0.

وقبل أن يتواجه ميسي مع زميله الجديد-القديم نيمار الذي لعب إلى جانبه في برشلونة من 2013 حتى 2017، سيلتقي ورفاقه مع فنزويلا في الثاني من سبتمبر ثم سيواجهون بعدها بوليفيا في التاسع منه.