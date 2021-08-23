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هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب

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هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟ "غروي" يجيب
منحت المصابين بكورونا راحة ولن يتم إعفاؤهم

هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم إلزامية للمحصنين؟

أصدرت وزارة التعليم الدليل الوقائي للعودة إلى المدارس والذي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.

وتضمن الدليل الوقائي منح الطالب المصاب بكورونا 10 أيام إضافية لضمان تعافيه وتفعيل دور المرشد الصحي بالمدارس وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت الوزارة السماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية بعد إلغاء العمل في المقاصف والبوفيهات الخاصة بالمدارس.

وقال مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي بأن الوزارة منحت المصابين بكورونا 10 أيام للراحة ولن يتم إعفاؤهم من التعليم الافتراضي عبر المنصات، مشيراً بأن الطلاب غير المحصنين ستطبق بحقهم لائحة الغياب.

وأجاب مساعد مدير الإشراف التربوي في وزارة التعليم في رده على قناة العربية عن سؤال: هل العودة اختيارية لأولياء الأمور أم الزامية للمحصنين؟ قائلاً: “بناء على ما صدر من تصريح لوزارة التعليم فإن جميع الطلاب المحصنين سوف يعودون حضورياً لمقاعد الدراسة أم غير للمحصنين فإنه يعتبر غائباً، ولكن سوف يقدم له التعليم من خلال البدائل التعليمية".

وأوضح أن جميع الدروس سوف تكون موجودة على منصة مدرستي بدءاً من يوم الأحد المقبل كما ستكون الفصول غير تزامنية بحيث يحضر المعلمون جميع دروسهم على منصة مدرستي وجميع التكليفات والواجبات ‏وتكون لجميع الطلاب المحصنين وغيرهم حيث يمكن للغائبين العودة لمدارسهم دون انقطاع عن دروسهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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