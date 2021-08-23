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"الزكاة والجمارك" تقيم مزادًا علنيًا لبيع بضائع بميناء الملك عبدالله برابغ

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دعت للالتزام بالشروط والإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، يوم الخميس 25/ 1/ 1442هـ الموافق 2 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة 10.00 صباحاً.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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