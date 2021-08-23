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التعليم تعلن فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

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التعليم تعلن فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين التعليم تعلن فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

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قرّرت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي 2020/2021 على النحو التالي:

1- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصري تسدد في البنوك المصريه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام البابل شيت يتم تسجيل اسم المادة على النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، على أن يتاح التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 2021/8/26 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم على إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الإنتهاء من فحص التظلم.

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