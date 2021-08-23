شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي

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إدراكا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي بأهمية البحث العلمي ودوره في تنمية المسرح ، يطلق المهرجان في دورته السادسة مسابقة للبحث العلمي المسرحي وجائزة باسم الأستاذ الدكتور أبوالحسن سلام .

وقال رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي : أن الهدف من تلك المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح ، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب ، كما أن المسابقة ستساعد علي إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي ، ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفي الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين في العالم .

وكشفت الدكتورة إنجي البستاوي عن الشروط والضوابط العامة للمشاركة في المسابقة قائلة : التيمة الأساسية لموضوع المسابقة في هذه الدورة بعنوان (مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية – الأسس الفلسفية والرهانات الجمالية ) ، وأن يتراوح البحث بين 5000-10000 كلمة، كحد أقصى ، وتقديم البحوث باللغة العربية ، مع مراعاة قواعد اللغة العربية فى الكتابة، وفي الترقيم والسلامة اللغوية ، وألّا يكون البحث منشوراً، أو مقدماً باعتباره بحثا لنيل الإجازة، أو الماجستير، أو حتى جزء من أطروحة الدكتوراه، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية، وذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه في أي من هذه الأغراض بعد المسابقة ، وألّا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة. بالإضافة لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية، وجدته النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ما سبق إنجازه من دراسات حولها، مع مراعاة تحري الأمانة العلمية في التعامل مع تلك الأبحاث السابقة ، مع مراعاة شرط الابتكار، والإبداع في تناول الموضوع، والبحث عن سبل مفهمة القراءة المنجزة ، وإلا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة خمسة وثلاثون عاما في نوفمبر 2021.

أما عن بقية الشروط والضوابط بالجائزة فستكون موجودة كاملة علي الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته بالسوشيال ميديا لكل من يرغب في المشاركة بالمسابقة ونيل جوائزها التي تقدربـ(8) آلاف جنيه مصريا تمنح للحاصل علي المركز الاول و( 7 ) الأف جنيها مصريا تمنح للحاصل علي المركز الثاني لنيل جائزه ابو الحسن سلام للبحث العلمي في الدروة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالإضافة لشهادة موثقة من رئيس المهرجان ستنشر في المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا ، بالإضافة إلى درع الدورة ، كما ستتم استضافة الفائزان بالجائزة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 6 – 11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان .

أما عن مواعيد الجائزة فسيتم فتح الجائزة في وجه المرشحين المصريين والعرب ابتداءا من اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021 وآخر موعد لتلقي الترشيحات والأطروحات هو يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 ، ويتم إرسال الأبحاث علي العنوان الإلكتروني التالي : sitfy.magazine@gmail.com مع كافة المرفقات السابق ذكرها .

الدكتور أبو الحسن سلام يشغل حاليًا منصب أستاذ علوم المسرح المتفرغ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ، وهو من مواليد طما بمحافظة سوهاج ولكنه نزح إلى الإسكندرية عام 1958م وأكمل دراساته حتى حصل على درجة الدكتوراه فى نظرية العرض المسرحى وبدأت ممارساته للمسرح مخرجًا هاويًا فى عام 1964م وإلى الآن وهو عضو بنقابة المهن التمثيلية (نقد) وباتحاد الكتّاب وأخرج ما يزيد على 40 عرضًا مسرحيا وكتب العديد من المسرحيات وعشرات الدراسات المسرحية فى علوم المسرح وفنونه ونقده ونظرياته.

كما أنه أسس فرقة المسرح السياسى 1964م وفرقة مسرح السامر بالإسكندرية 1969، وفرقة سيد درويش الاستعراضية الغنائية 1973م، وجمعية الدراما 1976 م، ومسرح قلعة قايتباى 1981م، وشارك فى تأسيس قسم المسرح بآداب الإسكندرية 1982م، ودبلوم دراسات مسرح الطفل بكلية رياض الأطفال 1989م، وشعبة المسرح بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود 1991م وشغل عدة مناصب منها رئيس قسم المسرح بكلية الآداب 1996م والمشرف العام على فرقة الإسكندرية المسرحية ومسرح سيد درويش ووكيل وزارة الثقافة – رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 2000م ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة تراث المسرح 2000م ورئيس تحرير مجلة ( آفاق ثقافية) 2000م.

ومن أهم مؤلفاته فى المسرح ( الظاهرة الدرامية والملحمية فى رسالة الغفران ) و(الإيقاع فى المسرح المصرى – دراسة فى نظرية العرض المسرحي) الذى حصل به على رسالة الدكتوراه ومن كتبه أيضًا: (المسرح العربى والتراث) بمشاركة أحمد عتمان، ود. صلاح فضل، ود.عبد العزيز حمودة و(معمار النص ومعمار العرض المسرحي) و(حيرة النص المسرحى بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف) و(مصادر الثقافةالمسرحية) و(مقدمة فى نظرية مسرح الطفل) و(المسرح المدرسى ومشكلة النص) والمسرح والمجتمع (فى ثلاثة أجزاء) و(تربية الإرهاب بين وسائل الإعلام والمسرح) و(دور الإيقاع فى النص المسرحي) و(مقدمة فى نظرية المسرح الشعرى و(المخرج المسرحى والقراءات المتعددة للنص ) ، كما شارك بالتمثيل فى مسلسلات تليفزيونية تاريخية مثل (لا إله إلاّ الله) مع المخرج احمد طنطاوى و(الأبطال ) مع حسام الدين مصطفى و(رحلات بنت بطوطة) و(تحت ظلال السيوف) و(فارس السيف والقلم).

المهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وكرم في دورته الخامسة عددا من نجوم المسرح المصري منهم الراحلة سناء جميل التي كانت الدورة باسمها ، كما كرم الفنان بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع .