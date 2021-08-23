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مدحت صالح وصفاء أبو السعود يغنيان لأطفال ذوي الاحتياجات الليلة

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مدحت صالح وصفاء أبو السعود يغنيان لأطفال ذوي الاحتياجات الليلة مدحت صالح وصفاء أبو السعود يغنيان لأطفال ذوي الاحتياجات الليلة

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تختتم فعاليات النسخة الأولي من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي، اليوم الإثنين، الذي يقام لأول مرة بمنطقة العلمين، تحت رعاية وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.


يسبق حفل الختام تنظيم معرض يضم كافة اللوحات التي أبدعها 40 من أهم فناني العالم وذوي الهمم على مدار 9 أيام كاملة ووصل عددها إلى 120 لوحة، وبعدها وفي التاسعة مساءًا يتم تكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة وهما الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود والنجم هاني رمزي، وبعدها يغنى المطرب مدحت صالح أغنية جديدة تحت عنوان «السعادة» غناها بشكل خاص لذوي الهمم والسمبوزيوم، من كلمات منة القيعي والحان إيهاب عبدالواحد، وكذلك تغني الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود أيضًا خلال الحفل أغنية «فجر الضمير»، كلمات جمال بخيت، لحن شريف حمدان، بمشاركة أطفال ذوي الهمم وكانت قد قامت بلقاءهم أمس الأحد ووضعتهم في حالة من البهجة والسعادة وحرصت على اللعب معهم ومداعبتهم وأقتربت منهم وتلعقوا بها بشكل كبير.


وتختتم الحفل المطربة أميرة سليم بتقديم فاصل غنائي ضم مجموعة من الأغنيات التي قدمتها في الإحتفال بنقل المومياوات بالإضافة إلى أغنيات جديدة تقدمها لأول مرة .

المصرى اليوم

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