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أكثر من 111 ألف فحص مخبري يقدمها المختبر المركزي بـ"صحة بيشة" خلال النصف الأول من 2021م

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أكثر من 111 ألف فحص مخبري يقدمها المختبر المركزي بـ"صحة بيشة" خلال النصف الأول من 2021م أكثر من 111 ألف فحص مخبري يقدمها المختبر المركزي بـ"صحة بيشة" خلال النصف الأول من 2021م

أكثر من 111 ألف فحص مخبري يقدمها المختبر المركزي بـ

قدم المختبر المركزي بصحة بيشة عدد 111551 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أن أعداد الفحوصات في قسم الهيماتولوجي بلغت 6280 فحصاً، مقابل 47955 فحصاً للكيمياء الحيوية ، فيما كانت اعداد الفحوصات التي اجريت للهرمونات 18413 فحصاً، و 17570 فحصاً يخص الفيروسات بمختلف أنواعها .

وأضافت "صحة بيشة" أن عدد الفحوصات المخبرية لقسم الباكتيريا بلغ 3583 اختباراً و 2980 فحصاً مخبرياً للبحث عن الأمراض الطفيلية ، وبلغت أعداد الفحوصات للكشف عن فصيلة الدم 9500 فحصاً، مقارنة 5270 فحصاً بقسم الأمصال.

يذكر أن صحة بيشة انتهت مؤخراً من مشروع تطوير بيئة العمل "المختبر المركزي" ودعمه بالتجهيزات اللازمة ، و التي تعمل على تسهيل الخدمة للمرضى بعمل الفحوصات المخبرية اللازمة والذي تم تشغيله

يوم الأحد الموافق7-1-1443هـ ، حيث إن هذه التجهيزات سترفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة، وسيتم تسهيل عمل التحاليل الطبية داخل المركز، وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والتجهيزية لخدمة المرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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