أخبار عاجلة

19 لجنة امتحانية تستقبل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية -
تفاصيل المؤتمر الحكومي حول الاقتصاد الوطني وكورونا -
"عسيري": المناعة بعد الإصابة بكورونا غالباً لا تقي من المتحورات -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. انخفاض درجات الحرارة شمالاً وتصل 45 درجة جنوبًا -
عاجل .. استمرار فتح معبر رفح البري في شمال سيناء -
شرطة جازان: ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي -
طقس حار في شمال سيناء -
تدريب تحويلي للخريجين علي الحرف اليدوية بشمال سيناء -
وضع إشارة الحجز التنفيذي على أسهم الكردي بقيمة 326 مليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات تلقي العاملين بالديوان مصل لقاح كورونا

Print
وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات تلقي العاملين بالديوان مصل لقاح كورونا وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات تلقي العاملين بالديوان مصل لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ إجراءات تلقي العاملين بديوان عام المديرية مصل اللقاح ضد المستجد قبل بداية العام الدراسي، وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وفقا للتعليمات الوزارية وطبقا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن مبادرة «اللقاح أمان» وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وما ورد بالكتاب الدوري رقم 18 بتاريخ 17اغسطس الجاري.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للمحافظ على دعمه مبادرة «اللقاح أمان»، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة وللمعلمين خاصة، في تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا.

وتابع «سلامة» إجراءات تلقي العاملين بديوان تعليم مطروح مصل اللقاح والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المصل بعد القيام بالتسجيل الالكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان لافتا أن العاملين بالمنظومة التربوية بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان إيمانا بأهمية التطعيم كونه يمثل درعا صلدا يحمي المجتمع من اخطار تلك الجائحة العالمية وانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل أجواء آمنة مستقرة .

وفي ذات السياق أوضح مدير تعليم مطروح أنه وجه القيادات التعليمية بتشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية والإدارات التسع والمدارس التابعة، وذلك من خلال قاعدة بيانات الكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية، ومن لم يتلقى أي منهما وتسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح هو الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ولن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع انطلاق الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد