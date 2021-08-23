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«أنواع مختلفة من النصب والاحتيال».. البنك الأهلي يحذر المودعين في رسالة جديدة

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«أنواع مختلفة من النصب والاحتيال».. البنك الأهلي يحذر المودعين في رسالة جديدة «أنواع مختلفة من النصب والاحتيال».. البنك الأهلي يحذر المودعين في رسالة جديدة

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أرسل البنك الأهلي، اليوم الإثنين، رسائل «sms» إلى عملاءه محذرًا إياهم من التعرض بالنصب.


ووفق الرسالة: «استمرارًا في التوعية هناك نوعية أنواع مختلفة للاحتيال لذا لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية، أو الأرقام السرية مع أحد عبر أية وسائل الاتصال، ولا تفتح رابط إليكتروني غير موثوق فيه».


كان بنك قال في بيان: إنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرُّض أي من عملائه لأي عمليات احتيال، حيث دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.


ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلاً عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

المصرى اليوم

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