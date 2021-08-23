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«فرفشوا يا مفركشين».. روبي تكشف عن أحدث أغانيها «لازقة خفاش»

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«فرفشوا يا مفركشين».. روبي تكشف عن أحدث أغانيها «لازقة خفاش» «فرفشوا يا مفركشين».. روبي تكشف عن أحدث أغانيها «لازقة خفاش»

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كشفت الفنانة روبي، الإثنين، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش»، من الميني ألبوم «على سهوة»، والتي من المقرر طرحها غدا الثلاثاء الساعة التاسعة مساء عبر يوتيوب.

ونشرت روبي مقطع من أغنيتها الجديدة عبر «إنستجرام»: «فرفشوا يا مفركشين استنوا أغنيتي الجديدة (لازقة خفاش) كاملة على قناتي على اليوتيوب بكرة الساعة ٩».

وتتعاون روبي في الميني ألبوم مع الشعراء مصطفى حسن، صابر كمال، والملحنون بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

ويعرض حاليا للفنانة روبي مسلسلها الجديد «شقة 6» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد حاتم وصلاح عبدالله وملك قورة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل وحمزة العيلي من إنتاج طارق بدراوي وإخراج محمود كامل.

المصرى اليوم

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