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"المركزي" يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال

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"المركزي" يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال "المركزي" يطلق تطبيق "مالي" لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال
ويستهدف فئة من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة

أطلق البنك المركزي السعودي تطبيق "مالي" كإحدى الأدوات التعليمية الفريدة في المملكة؛ لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال، وإعداد جيل مثقف مالياً، يعي ويدرك أهمية المال، وضرورة الحفاظ عليه.

ويستهدف تطبيق "مالي" فئة الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 12 سنة، حيث يساعد في إكسابهم المهارات اللازمة لإدارة مواردهم المالية على الوجه الصحيح، بعيداً عن الممارسات الخاطئة في التعامل مع المال، مع التركيز على إكسابهم المعارف والاتجاهات الصحيحة المتعلقة بالثقافة المالية، إلى جانب توضيح المفاهيم الاقتصادية لهذه الفئة من خلال التعرف على مصادر الدخل، ومسارات صرف المال، وترتيب أولويات النفقات، والتعرف على مفهوم التخطيط والشراء، وأهمية الادخار عن طريق محاكاة التطبيق لواقع الطفل ومواقفه التي يتعرض لها في حياته اليومية، ويكون فيها بحاجة إلى معرفة طرق التعامل السليمة مع المال، مع مراعاة أخلاقيات المعاملات المالية.

ودعا البنك المركزي السعودي الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة موقع "مالي" الإلكتروني: www.malee.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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