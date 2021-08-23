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‬القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة بدرية الأحمد الجابر الصباح

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‬القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة بدرية الأحمد الجابر الصباح ‬القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة بدرية الأحمد الجابر الصباح
عبر ثلاث برقيات من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

‬القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة بدرية الأحمد الجابر الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ .

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ممااثة قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمها الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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