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مصرع تاجر مخدرات وضبط 3 آخرين في معركة بالرصاص بنيل كفر شكر

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مصرع تاجر مخدرات وضبط 3 آخرين في معركة بالرصاص بنيل كفر شكر مصرع تاجر مخدرات وضبط 3 آخرين في معركة بالرصاص بنيل كفر شكر

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تكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية جهودها لكشف غموض واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين الـ3 محافظات في النيل بكفرشكر، والتي أسفرت عن مصرع أحدهم وضبط 2 آخرين، بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية في قرية الصفين مركز كفرشكر، بينما فر باقي الجناة في النيل في محافظتي الغربية والمنوفية وجاري ملاحقتهم.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفرشكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية، ما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

وانتقلت قوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الاشخاص و2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة، وبالتحري والفحص تبين ان المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار أخرين من محافظة المنوفية على صفقة مخدرات فتبادلوا إطلاق الرصاص، ما أدى إلى وفاة أحدهم وضبط الاثنين الآخرين خلال محاولتهم الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفرشكر.

المصرى اليوم

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