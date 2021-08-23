وزير الخارجية الجزائري يسلم الرئيس التونسي رسالة من تبون

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سلَم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، الرئيس التونسي قيس سعيّد، رسالة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لعمامرة في القصر الرئاسي في قرطاج، واستعرض الطرفان العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع السائدة في الجزائر وتونس أخيرا.

وتحدّث لعمامرة عن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها منطقة المغرب العربي وتعدد التحديات التي تواجهها، ما يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين الجزائر وتونس لخدمة شعب البلدين الشقيقين.

وأعرب سعيّد عن حرصه الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر، تعزيزا للأمن والاستقرار وللتصدّي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.