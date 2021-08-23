ذاكرة الكتب.. «الإسلام السياسي والمعركة القادمة».. الدكتور مصطفى محمود يستشرف خطر وصول «الحركات الإسلامية» للحكم

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كتاب الإسلام السياسى والمعركة القادمة هو كتاب من تأليف الدكتور مصطفى محمود وقد تم نشره عام 1997.

والكتاب عبارة عن دراسة علمية مقارنة، بالوثائق، بين الحركات الإسلامية السرية فى مصر مثل جماعات الإسلام، والتكفير والهجرة، والتيار القطبى، والإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات الإسلامية. وبين التنظيمات الإسلامية الثورية فى إيران شاملة المؤسسة الدينية الشيعية، وذلك خلال حقبتى السبعينات والثمانينات من هذا القرن، وموقف تلك القوى والتنظيمات من قضايا أساسية مثل الجهاد المسلح، وأنظمة الحكم، وتكفير المجتمع، والصراع العربى الإسرائيلى وغيرها. هذا بالإضافة إلى أسباب ومظاهر الصحوة الإسلامية المعاصرة، سواء على المستوى العالمى أو على مستوى المجتمعين المصرى والإيرانى.

ويوضح الدكتور مصطفى محمود أن الإسلام السياسى هو صناعة رأى عام إسلامى قوى ومؤثر وليس صناعة انقلابات.. وهدفه أن يصبح الرأى العام الاسلامى من القوة بحيث يصبح ملزمًا للحاكم وموجهًا له فى جميع قراراته وليس يدبر للانقلاب عليه..

فاليهود يفعلون هذا فى أمريكا، حيث إنهم لا يحاولون خلع أحد من الحكام وإنما يكتفون بتشكيل جماعات ضغط (لوبى) فى الكونجرس وفى الصحافة وفى الإذاعة وفى التليفزيون ليكون لهم تأثير على الرأى العام.

وكأن الدكتور مصطفى محمود كان يقرأ المستقبل فيقول: «كان خطأ الحركات الإسلامية فى الماضى أنها حاولت ضرب الحاكم وقلب نظامه، وقد أخطأوا بذلك مرتين.. أخطأوا فى حق الحاكم وأخطأوا فى حق الإسلام، فالإسلام سلاحه الإقناع وليس الإرهاب، أما الذى يقع فى خانة الإرهاب فهو شىء آخر غير الإسلام.. شىء اسمه الجريمة.

ويضيف الكاتب: «يجب أن يَفهم كل مسلم أين يقف اليوم؟ ومع مَن؟ وضد مَن؟ وسوف يخسر المسلم كثيرًا إذا وقف ضد الديمقراطية، بل سوف يَخسر دِينه، وسوف يخسر نفسه، والحقيقة أنَّ الديمقراطية هى ديانتنا، وقد سبقناهم إليها منذ أيام (نوح)، عليه السلام، الذى ظل يدعو قومه بالحسنى، على مدى تسعمائة سنة من عُمره، ولا قوة له ولا سلاح إلا الرأى والحجة، وكان يدعوهم بالكلمة فى برلمان مفتوح، بينما هم كانوا يسخرون منه ويهددونه بالرجم.

ويوضح الكاتب أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما تفعل بعض الجماعات الآن: حينما خرج النبى (محمد) - صلى الله عليه وسلم - فى آخر سلسلة الأنبياء؛ أمره الله بنفس الشىء: «فمَن شاء فليؤمِن ومَن شاء فليكفر»، وقال له: «إن أنت إلا نذير»، وقال أيضًا: «إنما أنت مُذَكِّر لست عليهم بمسيطر»، وتلك هى الأصول الحقيقية للديمقراطية؛ فإذا قالوا لكم: الديمقراطية لنا نحن؛ فقولوا: بل الديمقراطية لنا، ونحن حَمَلة لوائها، ونحن أولى بها منكم، ولكنهم سوف يَلتفون ليَخرجوا بمكيدة أخرى؛ فيقولون: إن الإسلام ليس فيه نظرية للحكم، وهنا سوف نقول: تلك فضيلة الإسلام وميزته؛ فلو نصَّ القرآن على نظرية الحكم؛ لسجنتنا هذه النظرية، كما سَجنت الماركسية أتباعها الشيوعيين؛ فماتوا بموتها، والتاريخ بطوله وعرضه وتغيراته المستمرة، لا يمكن اختصاره فى نظرية، ولو سجنْته فى قالب؛ ما يَلبث أن يخرج منه.

الأفضل أن يكون هناك إطار عام، وتوصيات عامة، ومبادئ عامة للحُكم الأفضل، مثل العدل، والشورى، وحرية التجارة، وحرية الإنتاج، واحترام الملكية الفردية، وقوانين السوق، وكرامة المواطن، وأن يأتى الحكام بالانتخاب، ويخضعوا لدستور متوافَق عليه.

ويشير الكاتب الراحل لنقطة مهمة ربما تربطنا بما يحدث الآن فى أفغانستان وعودة حركة طالبان للحكم، فيوضح الأصول الإسلامية الصحيحة قائلا:

«أى عقلية تلك العقلية الأصولية التى تريد أن تعود وتحكم! وهى لا ترى من الدين إلا النقاب والجلباب، واللحية، وحرمة التماثيل، والتصاوير والرسوم، والموسيقى والفنون الجميلة! ثم تُفَضِّل هذه القضايا على جوهر الدين وروحه، وعلى الهدف الذى جاء مِن أَجْله رسولنا (محمد) - صلى الله عليه وسلم - وهو التوحيد والتقوى ومكارم الأخلاق.

ألم تبدأ الخلافة الإسلامية بالترشيح أيام (عمر)؟ ثم بالانتخاب أيام (على)؟ ثم دخلت القوى التى حرّفت مسار الحكم الإسلامى إلى (مُلْك عضوض)، وحكم ديكتاتورى فردى، من أيام الأمويين والعباسيين والفاطميين والصفويين والعثمانيين، وكانت تلك القوى السوداء، هى التعصب للقبيلة، وغير المتعصبين وجدوا فى القالب الديكتاتورى مصلحتهم، وفى الحُكم القاهر المطلق حلمهم؛ فاتخذوه شعارًا، والتمَسوا له كل الفتاوى المزيفة والمبررات الكاذبة، ومنذ ذلك التاريخ، ساد حُكْم الفرد بصور وأشكال مختلفة. ولم يكن فى أصول الإسلام هذا التمسك بالأمور السطحية، وإنما أصول الإسلام هى: التوحيد والتقوى ومكارم الأخلاق، والعلم والبر والشورى فى الحكم، واحترام حرية المواطن.. (أغاية الدين أن تحفّو شواربكم؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم).. ولهذا كانت الأصولية هى الخطر الأعظم فى عصرنا لأنها ضد الحوار وضد التفاهم ولأنها ترى نفسها دائمًا فى موقف السيد، والطرف الآخر فى موقف العبد، ويستحيل الحوار بين سيد وعبد.. (فما قطع النبى ولا عمر بن الخطاب يدًا فى حرب ولا فى مجاعة).. ثم من يقطع يد من؟! وكلنا متهمون وكل واحد يضع يده فى جيب الآخر).

نعود إلى الكاتب فهو مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، ولد عام 1921م فى مصر، فى محافظة المنوفية، كان محبًا للعلوم بكافة أنواعها، وكان مع دراسته يحب العمل، فقد أنشأ معملا صغيرا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية، وقد درس الطب، وكان متخصصًا فى أمراض الصدر، ولكن أعطى جلَّ وقته للقراءة والكتابة والبحث، وفضّل الميل إلى الأدب والأدباء لا إلى الطب والأطباء، ومن هذا التفرغ الذى خصصه العظيم مصطفى محمود أنه أثرى المكتبات فى جميع أنحاء العالم بما لا يقلّ عن 89 كتابًا، ولم يدع فنّا ولا علما إلا وكان له يد فيه، وتنوعت كتبه بين فلسفة، واجتماع، ودين، وروايات، وقصص، وأكثرها جاءت كرحلة يرحل بين صفحاتها للبحث عن الحقائق، وعرفت كتابته بالسهولة والقوة فى آن واحد، وبالتأثير والجاذبية.

قام الأديب مصطفى محمود بإنشاء مسجد فى القاهرة باسمه «مسجد مصطفى محمود» عام 1979، كما أنه بعد أن ظهر على التليفزيون المصرى صار له نصيب فى الظهور على المحطات الفضائية، فوصل إلى درجة كبيرة من الشهرة والذيوع، وقد قيل عندما توقف برنامجه عن العرض فى القناة المصرية إن ابنه أدهم مصطفى محمود قال: جاء قرار توقف برنامج أبيه من الحكومة المصرية إلى وزير الإعلام آنذاك صفوت الشريف، بضغوط صهيونية، وقد وافته المنية فى 31 أكتوبر عام 2009.