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صدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام 2012 عن دار نشر جامعة إدنبره باسكتلندا ودار نشر جامعة سيراكيوز بأمريكا، ليقـدم نموذجا متميزا فى الدراسات البينية الجامعة بين الدراسات الأدبيـة ومـا بعـد الكولونيالية ودراسات الجندر، مع التركيز على نشـأة الرواية العربية وتطورهـا. وهـو يجمـع بين الترتيب الزمنى والموضوعات المتنوعة التى تنتظـم جميعها فى ثلاثة أجزاء تؤطرهـا مقدمـة وكلمة ختامية، ويتناول الجزء الأول نشـأة الخطابات التاريخيـة حـول قضايا الوطـن والجنـدر فـى الأدب العربـى مـن نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

أما الجزء الثانى فيتتبـع مراحـل تـطـور السردية الوطنية وهزيمـة نمـوذج النهضـة، بـدا مـن منتصـف خمسينيات القرن العشـرين فصاعـدا. ويركز الجـزء الثالث على روايـات «الكتابة الجديدة» بأقـلام جيـل جديـد مـن الكاتبـات والكتـاب المتزايديـن والصاعديـن منـذ تسعينيات القـرن الماضى.

يندرج هذا الكتاب ضمن القراءات المدرجة فى الجامعات الغربية. وقـد قـام رشـيد العنانـى أسـتاذ الأدب العربى والمقـارن فـى جامعـة اكستر ببريطانيا، والمشرف على سلسلة جامعة إدنبره، بافتتاح سلسـلة جامعـة إدنبـره فـى دراسـات الأدب العربـى بإصـدار هـذا الكتاب، باعتبـاره فـى رأيـه يقـدم «دورة كاملـة فـى حيـاة الروايـة كـنـوع أدبـى فـى الأدب العربى. ولكنهـا ليسـت دراسـة أخـرى لتاريـخ ذلك النوع الأدبى، وإنمـا هـى بالأحرى محاولة لإعادة كتابة ذلك التاريخ الأدبى من منظور جندرى».

وهو ما يعرضه كتاب ««الجندر والوطن والرواية العربية... مصر 1892- 2008» لمؤلفته هدى الصدة، وترجمة هالة كمال، والصادر عن المركز القومى للترجمة.

وقد اختارت الدراسة مصر تحديدا باعتبار أنها نموذج للمراحل المبكرة فى تطور الأدب الروائى فى العالم المتحدث باللغة العربية بسبب اجتماع عوامل تاريخية وجغرافية وثقافية لجعلها المجتمع العربى الأكثر دفعا وتحفيزا لتطوير الرواية بوصفها نوعا أدبيا، وبناء على ذلك فإن الرواية العربية كفيلة بأن تكون حاضنة لتطور غيرها من الآداب الروائية العربية، أو بمنزلة صيغة مصغرة من ذلك الكيان الأكبر، أى الرواية العربية بشكل عام، ويسعى هذا الكتاب إلى تناول القضايا الفكرية والنظرية حول تمثيل الهويات الجندرية فى السياقين الوطنى والعالمى، وتقدم مصر نقطة بداية جيدة فى هذا الصدد.

كما أن الواقع يشير إلى أن التطورات التى يشهدها العالم العربى تتسم بقدر من التعددية والتنوع بما يحول دون نجاح التعميمات فى تقديم تحليل عميق للقضايا المختلفة، وخاصة مع انتقالنا من القرن العشرين إلى القرن الحادى والعشرين.

من ثم فإن التركيز على بلد واحد يتيح مجالا أكبر للتحليل التفصيلى والدقيق. كما أن منظور الجندر الذى تتبناه هذه الدراسة يمنح مصداقية أكبر للتركيز على مصر، إذ شهدت مصر بدايات الوعى النسوى فى المنطقة منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر مع صدور المجلات النسائية ونشر الكتابات النسائية، ثم تأسيس الاتحاد النسائى المصرى عام 1923. وهو السياق الذى أتاح المجال لنشر كتاب قاسم أمين تحرير المرأة عام 1899، وهو من أهم الكتب فى التاريخ الوطنى المصرى.

- أما المؤلفة هدى الصدة: فهى أستاذة الأدب الإنجليزى والمقارن فى كلية الآداب، وناشطة نسوية، وعضوة مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة فى مصر، شغلت منصب باحثة زائرة فى جامعة جورجتان فى الولايات المتحدة الأمريكية (2014 - 2015) عملت أستاذة كرسى فى دراسات العالم العربى المعاصر فى جامعة مانشستر فى انجلترا (2005 - 2011)، كما كانت مديرة مشاركة لمركز العالم العربى للدراسات المتقدمة فى المملكة المتحدة (2006 - 2011( فى عام 1992 شاركت فى تأسيس وتحرير مجلة هاجر- دورية بينية فى دراسات المرأة العربية (1994-1998).

أما مترجمة الكتاب فهى هالة كمال: استاذة فى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها فى كلية الآداب، جامعة القاهرة. ناشطة نسوية وباحثة متخصصة فى دراسات الجندر والأدب المقارن، لها دراسات منشورة بالعربية والإنجليزية فى مجالات دراسات الجندر والدراسات الأدبية المقارنة وتاريخ الحركة النسوية المصرية. مهتمة بدراسات الترجمة، ولها أبحاث منشورة باللغة الانجليزية حول ترجمة الفكر والنقد الأدبى النسوى، كما قامت بترجمة العديد من الكتب المتخصصة فى مناهج البحث النسوى، منها ما صدر عن المركز القومى للترجمة: كتاب ليلى أحمد «المرأة والجنوسة فى الإسلام» بالاشتراك مع منى إبراهيم 1999، كتاب أصوات بديلة تحرير: هدى الصدة (2002)، وكتاب جودیث تاكر نساء مصر فى القرن التاسع عشر (2008)، وكتاب مدخل إلى البحث النسوى نظرية وتطبيق (2015). كما لها ترجمات أخرى مثل كتاب مينيكه شيبر إياك والزواج من كبيرة القدمين (بالاشتراك مع منى إبراهيم، دار الشروق 2008)، وكتاب النقد الأدبى النسوى (مؤسسة المرأة الذاكرة 2015).